تراند اليوم : بلاغ للنائب العام ضد الممثل "محمد هنيدي" لسخريته من "حظر التجوال"

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام ضد الممثل الكوميدي، محمد هنيدي لسخريته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من صدور قرار مد حظر التجول لمدة أسبوعين جديدين بسبب فيروس كورونا.

وكان هنيدي علق ساخرًا عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" الأربعاء الماضي عقب صدور قرار بتمديد حظر التجوال لمدة 15 يومًا تنتهي في 23 أبريل الجاري، قائلاً: "ناخد بالنا بقى عشان العشر سنين دول أهم عشر سنين في الحظر".

واعتبر مقدم البلاغ، أن "مثل هذه العبارات تثير الغضب والرعب والقلق والفزع في نفوس المواطنين وزعزعت الثقة بين المواطن والحكومة، وذلك لكونه ذو حيثية وله جمهور كبير شاهد وتابع تصريحاته؛ في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على قدم وساق في دعم الثقة بين الشعب والحكومة للتمكّن من عبور الأزمة".

واستدرك: "وبدلًا من أن يقف ويثمن دور الدولة يدلي بتصريح يتهكم فيه على أبطال الأزمة، وطالب مقدم البلاغ، اتخاذ اللازم قانونًا تجاه المشكو في حقه ومصادرة وإغلاق صفحته الشخصية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي".

ودأب هنيدي على إطلاق عبارات السخرية من فيروس كورونا، وكان للصين نصيب كبير من سخريته بعد أن قام ببطولة فيلم "سور الصين العظيم" الذي يقوم فيه بدور شيف يفوز بجائزة في الطبخ في الصين، لكنه يتفاجأ بالعادات الغريبة عليه.

