شاهد.. كيف يقضي ماجد المصري على ملل الحظر

عقب تفشي فيروس كورونا المستجد والتزم الكثير بالجلوس في المنازل للحد من انتشار الوباء، ولكن أصبحنا نواجه مشكلة الملل والضجر من ليالي الحظر، لذلك فكل شخص بحث على طريقته المثلى لتمضية الوقت ومن بين من وجدوا ضالتهم في فيديوهات التيك توك كان ماجدالمصري.
نشر الفنان ماجد المصري فيديو جديد له وهو يمارس رياضة رفع الأثقال بأصبع واحد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا " صباح الرياضة العنيفة ".
حصل الفيديو على عدد كبير من المشاهدات فعلى الرغم من قرب توقيت نشره إلا أنه تجاوز السبعين ألف مشاهدة.
يذكر أن أحدث ما قدمه ماجد المصري كان مسلسل بحر ومشاركته محمد رمضان في مسلسل زلزال والذي حصل على نسبة مشاهدة عالية.
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