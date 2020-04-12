فن ومشاهير

شاهد.. كيف يقضي ماجد المصري على ملل الحظر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عقب تفشي والتزم الكثير بالجلوس في المنازل للحد من انتشار الوباء، ولكن أصبحنا نواجه مشكلة الملل والضجر من ليالي الحظر، لذلك فكل شخص بحث على طريقته المثلى لتمضية الوقت ومن بين من وجدوا ضالتهم في فيديوهات التيك توك كان ماجد

المصري. 

 

نشر الفنان ماجد المصري فيديو جديد له وهو يمارس رفع الأثقال بأصبع واحد،  وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا " صباح العنيفة ". 

حصل الفيديو على عدد كبير من المشاهدات فعلى الرغم من قرب توقيت نشره إلا أنه تجاوز السبعين ألف مشاهدة. 

Advertisements

 

يذكر أن أحدث ما قدمه ماجد المصري كان مسلسل بحر ومشاركته محمد رمضان في مسلسل زلزال والذي حصل على نسبة مشاهدة عالية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف يقضي ماجد المصري على ملل الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا