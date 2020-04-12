عمار الحمداني يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "ورقة"



اقترب الكاتب والسيناريست العراقي عمار الحمداني من إنهاء كتابة سيناريو وحوار فيلمه الجديد الذى يحمل "ورقة" بشكل مبدأي، حيث كتب ٨٠% من الفيلم تقريبا.

وقال "عمار" في بيان له، الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حول قصة حب تواجه العديد من التحديات التي تحول العلاقة بينهما لحالة استثنائية.

وتابع "الحمداني":" في ظل ويلات الحروب التي يعاني منها دول الوطن العربي رأيت في قصة الفيلم ورقة مضيئة، وسط صفحات العمر، وكان من المقرر بدء تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية إلا أن أزمة انتشار فيروس كورونا وتوقف الطيران حالت دون ذلك حيث يحتوي السيناريو على عدة

أماكن تصوير في العراق وعدد من الدول الأوروبية نكشف تفاصيلها تباعا".

وأضاف عمار الحمداني:" بالإضافة للفنانين العراقيين بالعمل سيظهر فنان قدير لبناني ضيف شرف خلال الأحداث نفصح عنه بعد إتمام التعاقدات على العمل".

يذكر أن الكاتب والسيناريست العراقي عمار الحمداني يخوض بفيلمه "ورقة" أولى تجاربه في عالم الفن بشكل احترافي فهو رجل أعمال ولكنه يهوى الكتابة وقرر أن ترى موهبته النور بهذا الفيلم.