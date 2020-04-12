الليلة.. سمية الألفى ضيفة عمرو الليثى في واحد من الناس علي النهار

تحل الفنانة الكبيرة سمية الألفى ضيفة علي الإعلامى د. عمرو الليثى، في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاحد ببرنامج واحد من الناس علي النهار.

وتكشف سمية الألفى، خلال اللقاء عن مدى حبها لفاروق الفيشاوى وإنها كانت تعلم أنه يخونها وكانت تلتزم الصمت، لأنها تحبه وستظل تحبه

حتى بعد وفاته، وبكت بشدة أثناء اللقاء، وكشفت عن حجم الألم فى حياتها وأنها تعلمت الصبر.

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس والأعترافات من خلال برنامج واحد من الناس.