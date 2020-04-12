تحل الفنانة الكبيرة سمية الألفى ضيفة علي الإعلامى د. عمرو الليثى، في التاسعة والنصف مساء اليوم، الاحد ببرنامج واحد من الناس علي النهار.
وتكشف سمية الألفى، خلال اللقاء عن مدى حبها لفاروق الفيشاوى وإنها كانت تعلم أنه يخونها وكانت تلتزم الصمت، لأنها تحبه وستظل تحبهحتى بعد وفاته، وبكت بشدة أثناء اللقاء، وكشفت عن حجم الألم فى حياتها وأنها تعلمت الصبر.
وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس والأعترافات من خلال برنامج واحد من الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. سمية الألفى ضيفة عمرو الليثى في واحد من الناس علي النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.