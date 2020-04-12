صناع الأفلام: نتطلع لتجاوز أزمة «كورونا» لإعادة ترتيب البيت السينمائى

نجحت السينما فى العام الماضى فى تحقيق إيرادات غير مسبوقة ووصلت بعض الأفلام لتحقيق إيرادات تخطت نحو الـ100 مليون جنيه، مثل فيلم الفيل الأزرق 2 لكريم عبدالعزيز ونيللى كريم ونجحت أفلام فى تخطى حاجز الـ50 مليون جنيه مثل أفلام أولاد رزق 2 والكنز 2 وفيلم الممر لأحمد عز.. وكانت بداية العام الماضى موفقة فى الإيرادات، مثل فيلمى البدلة لتامر حسنى وفيلم كازابلانكا لأمير كرارة وغادة عادل.. وإن كان صناع السينما أرجعوا ارتفاع الإيرادات لزيادة أسعار التذاكر وضخامة وجودة الإنتاج شكلاً ومضموناً، وأن الإنتاج السينمائى قليل ولا يتناسب مع مكانة وسمعة مصر فنياً. ولكن كيف يرون سينما 2020 وهل تحدث غزارة فى الإنتاج وتحقيق إيرادات العام الماضى خاصة أن بدايتها موفقة أيضاً بضربة البداية أيضاً لتامر حسنى بفيلم الفلوس والذى حقق حتى الآن إيرادات تخطت الـ50 مليون جنيه وما زال يتربع عرضه فى السينما مع توقع موسم العيد بفيلمى كريم عبدالعزيز البعض لا يذهب للمأذون مرتين وأحمد السقا ومنى زكى بفيلم العنكبوت مع استمرار تحضير بعض النجوم لأفلام عيد الاضحى والصيف.. وكانت هذه آراء القائمين على الصناعة فى سينما 2020 بين الطموحات، ومواجهة أزمة «كورونا» والمشاكل.

مسعد فودة «السينمائيين» تدعم الإنتاج

فى البداية يقول المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، إن معطيات ومؤشرات السينما فى بداية العام كانت فى بداية العام كانت تؤكد أنها تسير فى اتجاه الجودة الفنية والكتابية بعدما حققت فى العام الماضى كثيراً من النجاحات فى الإنتاج والمضمون والجودة ووصلت إيرادات بعض الافلام لأكثر من 100 مليون جنيه وأياً كانت أسباب هذا الارتفاع فى الإيرادات سواء لارتفاع سعر التذكرة أو زيادة دور العرض وطول مدة بقاء عرض الفيلم وزيادة الجودة الفنية والإنتاجية لكنها

فى النهاية حصيلة جيدة وشجعت كثيراً من المنتجين للعودة للساحة.

وأضاف أتمنى أن نتجاوز «كورونا» سريعًا حتى نعيد ترتيب البيت السينمائى ونحن كنقابة سينمائيين قررنا دخول الساحة ودعم إنتاج أكثر من فيلم سينمائى عام 2020 لاستيعاب المواهب ودعم صناعة السينما بشكل جاد، وأوشك المخرج المتميز مجدى أحمد على الانتهاء من فيلم 2 شارع طلعت حرب «وقريباً نبدأ فيلماً سينمائياً آخر للمخرج عمر عبدالعزيز ونسعى أن يكون عام 2020 السينمائى اكثر إنتاجاً وأكثر جودة وتميز لأن عدد الأفلام ما زال قليلاً ولا يليق بتاريخ واسم مصر السينمائى.. وسيكون عام الإنتاج المتوسط إنتاجية والأكثر جودة وفنياً لدعم إنتاج الشباب والسينما المتوسطة والمستقلة ليكون هناك تنافس حقيقى خاصة بعد اختفاء السينما التجارية لحد ما وعودة الأفلام الجادة وكبار النجوم.

وقال: نعمل على عودة توزيع الفيلم المصرى عربياً بشكل أكبر حتى نفتح سوقاً مهماً يدعم العملية الإنتاجية وذلك من خلال تفعيل دور اتحاد السينمائيين العرب.

فاروق صبرى: ما زالت لدينا مشاكل.. والبداية كانت مبشرة

الكاتب والمنتج فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما، يرى أن عوامل النجاح فى الموسم الماضى سوف تدفع عجلة الإنتاج السينمائى هذا العام ونتمنى أن نجتاز أزمة «كورونا» سريعًا والبداية هذا العام كانت مبشرة مع فيلم الفلوس للنجم تامر حسنى الذى افتتح الموسم السينمائى هذا العام كما نجح وحقق إيرادات جيدة بداية العام الماضى بفيلم البدلة.

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وأضاف هذا العام موجود أحمد السقا وأحمد حلمى وكريم عبدالعزيز وسيكون خلال الصيف أكثر من

نجم ونجمة فى تشكيلة سينمائية مختلفة. والأهم هو زيادة الإنتاج والجودة حتى تستعيد السينما عرشها وتأثيرها المفقود من سنوات بسبب الافلام الاستهلاكية والرديئة ونحن نحتاج لأفلام ضخمة ومتوسطة حتى تتيح الفرصة للشباب والكبار، ونعمل على حل مشاكل السينما التى ما زالت موجودة منها القرصنة وضريبة تذاكر السينما وتحول عدد من دور العرض لأبراج سكنية ومولات ومحلات تجارية.

أوضح «صبرى»: نعمل بشكل جاد على مشاكلنا فى السينما لزيادة الإنتاج ونسعى فى ضوء ذلك لتفعيل بروتوكول مع وزارة الثقافة لاستغلال قصور الثقافة لدور عرض بأسعار معقولة بعد أن تراجع عدد دور العرض لنحو 500 دار عرض فقط وهذا بالتأكيد لا يليق باسم مصر صاحبة الريادة فى السينما. ودعماً لمبادرة تشجيع الإنتاج سأبدأ بنفسى كمؤلف ومنتج بتقديم فيلمين من إنتاجى وتأليفى وتوزيعى. ونتمنى وضع حلول عاجلة ومنصفة للسينما ومشاكلها هذا العام خاصة القرصنة

المخرج عمر عبدالعزيز: دعم السينما المستقلة ضرورة هذا العام

المخرج «عبدالعزيز»، رئيس اتحاد النقابات الفنية، يرى أن الدولة ما زالت غائبة عن دعم السينما خاصة سينما الشباب المعروفة بالسينما المستقلة التى تمثل الإنتاج المتوسط والتى كانت إحدى دعائم السينما فى سنوات قريبة وحققت نجاحاً فنياً وتجارياً وجماهيرياً كبيراً وأن ما يتم إنتاجه من افلام ضخمة ما زال قليلاً فى مصر ولا يليق باسمها وتاريخها فى الصناعة بالمنطقة. وأضاف لا بد أن يكون مسار السينما الاحترافية والسينما المستقلة ولا بد أن يكون هناك دور الدولة فى دعم صناعة السينما لكننا الآن فى أزمة عالمية بسبب «كورونا».

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن المغالاة فى رسوم الرقابة ممكن أن يحبط المواهب الشابة مثل المخرج والمؤلف فى بدايته. كما أن المغالاة فى أسعار تذاكر السينما أمر مرفوض. وغياب الدولة عن الصناعة أمر مرفوض ونتمنى مراعاة كل هذه الظروف، كنا نتوقع أن يكون هناك موسم سينمائى ناجح لكن أزمة «الكورونا» أعادتنا للمربع صفر. وهناك دور مهم تقوم به نقابة السينمائيين الآن من دعم الأفلام المتوسطة وبدأت بتجربة المخرج مجدى أحمد على وأنا سأبدأ تحضير تجربة قريباً ووجود أفلام لنجوم كبار مثل «السقا» وكريم عبدالعزيز وغيرهم فى طريق التصوير مثل تامر حسنى وحلا شيحة ومحمد رمضان وغيرهم.