باليه كارمن وتانجو ومسرحية رجل القلعة على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب



ضمن الكنوز الابداعية التى تعرضها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب يبث فى التاسعة مساء الثلاثاء 14 ابريل عرضى باليه كارمن وتانجو لفرقة باليه اوبرا القاهرة يعقبهما مسرحية رجل القلعة تاليف ابو العلا السلامونى واخراج ناصر عبد المنعم .

باليه كارمن وضع موسيقاه الفرنسى العالمى جورج بيزيه وتدور احداثه فى مدينة اشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التى تسعى لإيقاع الرجال حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول

من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .وباليه تانجو وضع موسيقاه كل من استور بياتسولا وليروى اندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكى والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الارجنتينية بيونيس ايرس الساحرة لتشكل مزيجاً فنيا مبتكراً .اما مسرحية رجل القلعة من انتاج المسرح القومى وتتناول قصة تولى محمد على حكم مصر وتستعرض الكثير من الاحداث التى صاحبت تلك الفترة وبطولة توفيق عبد الحميد ، زينب إسماعيل ، أشرف طلبة ، محمود إمام ، هنادي ، شادي الدالي ، سارة عادل ، بسمة سلامة ، ناصر شاهين ، محمود زكي ، ماجدة منير ، معتز السويفي - فاطمة محمد علي ، طارق كامل ، ياسر علي ماهر ، أشرف شكري ، يحيى محمود ، ألفريد كمال ، أشعار إبراهيم عبد الفتاح وموسيقى جمال عطية .