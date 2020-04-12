ميرنا وليد - بيروت - اختارت النجمة التركية ​هازال كايا​ زميلها الممثل التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ كأفضل شريك شاركته البطولة بين أعمالها السابقة، كما اعتبرت ان مشاركتها ايضا مع الممثلين التركيين ​بوراك دينيز​ و​أراس بولوت إينيملي​ كانت جيدة، بينما كشفت انها والممثل التركي ​شاتاي أولسوي​ لم يتفاهما حين خوضهما بطولة مسلسل "​أسميتها فريحة​".

الجدير ذكره ان هازال كايا كانت قد نشرت مؤخرا صورة مع طفلها "فكرت" من دون ان تظهر ملامحه، فتعرضت لهجوم بسبب ذلك، ما إستدعى رداً منها، ودعت المتابعين الى عدم التدخل في خصوصياتها. شاتاي أولسوي بوراك دينيز Advertisements أراس بولوت إينيملي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا تختار كيفانش تاتليتوغ ولم تتفاهم مع شاتاي أولسوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.