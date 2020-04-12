شاهدوا حفيدتي غادة عبد الرازق-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ صورة لحفيدتيها من الحجر المنزلي بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ الخطير، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد علّقت غادة على الصورة بالقول: "العيال قربت تتجنن من خليك في البيت".

الجدير ذكره ان غادة عبد الرازق تخوض بطولة مسلسل "السطانة" الذي من المقرر ان يعرض في موسم رمضان، المقبل والذي بدأت تصويره الشهر الماضي ويشارك في بطولته محمود عبد المغني ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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