فيفي عبده تصدم الجمهور بالحجاب وبدون مكياج-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو لها ظهرت فيه بالحجاب وبدون مساحيق تجميل، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واثارت فيفي جدلا كبيرا بإطلالتها غير المعتاد عليها، واشارت في الفيديو الى انها تريد ان تريح وجهها من المكياج، وعلّقت عليه قائلة: "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا بحبكم اوي".

وتلقّت فيفي عدد كبير من التعليقات من قبل المتابعين الذين اشادوا بإطلالتها، معبرين عن اعجابهم بها بدون مساحيق تجميل.

ومن بين التعليقات: "حلوه واحلى من مكياج والله"، "الله انتي دائما حلوة بميكب اب وبدونه".

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