ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بمناسبة ​عيد الفصح​ المجيد، موجّهة نصيحة لهم أن يحافظوا على المسافة الآمنة خلال ممارستهم لعبة "egg fight"، وغسل يدهم جيداً قبل تناول المعمول".

زكتبت هيفا في صفحتها الخاصة: "فصح مجيد لكم ولأحبائكم! لا تنسوا أن تحافظوا على مسافة آمنة أثناء egg fight، وتغسلوا يديكم قبل تناول المعمول".

وكانت هيفا قد أحدث ضجة أمس بظهورها في كليب الفنانة اللبنانية إليسا الجديد "هنغني كمان وكمان"، والذي جمع الأمل والتفاؤل، وكان بمثابة دعوة إلى الحياة مجدداً رغم كل الصعوبات، وأظهر الصورة الجميلة للنجمتين، عبر غنائهما ورقصهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تهنئ متابعيها بعيد الفصح وتوجّه نصيحة لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.