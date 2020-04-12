تامر حسني يحذّر متابعيه من منتحل شخصيته.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حذّر الفنان المصري ​تامر حسني​ متابعيه، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من شخص ينتحا صفته، مؤكداً أنه سوف يقاضيه ويتخذ معه الإجراء القانوني.

وكتب حسني: "يا جماعة معلش هو مش وقته بس في شخص فاضي بيكلم الناس وبيقلد صوتي معلش خلوا بالكم عشان هو شكله فاضي بزيادة وبيكدب وعمال يغني ويبعت إهداءات وللأسف في ناس مصدقاه وفاكرينه أنا".

وأضاف: "التوضيح.. أنا مبتكلمش على أي برامج ولا ابليكيشن، ولا اي حاجة خاصة، غير البوست اللي بنزله على صفحتي أو حسابي الخاص.. وحالا الشخص الكداب ده، بيحصل معاه إجراء قانوني مكنش نفسي اعمل كدا.. بس دا انتحال شخصية".

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