نجم موسيقى الـR&B يتغلب على فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أعلن نجم موسيقى الـR&B ​كينيث إدموندز​، الشهير بإسم "Babyface"، أنه أُصيب وأسرته بفيروس كورونا، مؤكداً أن الأمر كان صعباً ومرعباً، ولكنه إستطاع التغلب عليه.

وشكر إدموندز متابعيه عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، على تهنئته بعيد ميلاده الـ62، وكتب: "أثبتت الاختبارات إصابتي بمرض كوفيد-19، وأيضا أسرتي. إنه أمر مخيف للغاية أن اتعامل مع أصدقائي. وإنني سعيد بابلاغكم أن الاختبارات سلبية الآن، واستعدنا كامل عافيتنا".

وكشف إدموندز أنه سيشارك في حدث لموسيقى "هيب-هوب"، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وسيعرض على الهواء مباشرة في 18 نيسان/أبريل الحالي.

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