والدة باسل خياط تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي والناعم... تعرفوا عليها

خطفت والدة النجم السوري باسل خياط الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت صورة تجمعها بباسل وزوجته. والدة خياط كانت حديث المتابعين والمعلّقين بملامحها الطبيعية الناعمة، الذين لاحظوا الشبه الكبير بينها وبين باسل في ملامح الوجه. الصور لاقت جدلًا كبيرًا بين التابعين الذين تغزلوا بوالدة خياط، وأثنوا على جمالها وعلى محافظتها على شكلها الطبيعي، من دون الخضوع لعمليات التجميل لتغيير ملامحها. Advertisements إقرئي أيضًا: فيروس كورونا يفجع الفنان عصام كاريكا اليسا ترقص بالبيجاما في كليبها الجديد وظهور خاص لهيفاء وهبي من ناحية أخرى، يباشر خياط تصوير مشاهده في مسلسل "النحات" في بيروت، بعد أن تم توقيف التصوير مؤقتاً بسبب فيروس كورونا، وتشاركه البطولة ندى أبو فرحات وأمل بوشوشة وليا بو شعيا.

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