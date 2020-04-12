كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 12:53 مساءً - شاركت اليوم الفنانه المصرية “لقاء الخميسي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى علي موقع “إنستجرام”، بمقطع فيديو جديد لها من تطبيق”تيك توك”، وهي تقوم بتمثيل مشهد طريف تتقمص فيه شخصية “بكيزة هانم الدرملي” التى قامت بها الفنانة القديرة “سهير البابلي” في المسلسل الكوميدي الشهير”بكيزة وزغلول”
حيث قالت في هذا الفيديو الطريف : “أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر”.
ويذكر أن الفنانة قد كُرمت مؤخرًا في مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما في دورته الـ68، المهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذى قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسى: أنا هانم .. وجربعه مش هتجربع! “فيديو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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