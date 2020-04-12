شاهد .. الظهور الأول للفنان ” جورج وسوف ” بعد وفاة والدته

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 12:53 مساءً - خرج الفنان ” جورج وسوف ” بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” في الظهور الأول له بعد رحيل والدتها التي وافتها المنية في شهر فبراير الماضي .

وتحدث جورج وسوف في مقطع الفيديو حول أزمة فيروس كورونا المستجد التي يعيشها العالم أجمع موجها رسالة من خلاهله إلى محبيه ومتابعيه بضرورة الالتزام بالمكوث في البيت للحد من انتشار الفيروس .

فقال سلطان الطرب : ” يا حبايبي نحن في وضع يا جماعة الخير كتير صعب .. هذا فيروس خاط الكرة الأرضية ولازم نعرف إن فيه الله في رب يعبد منا قده ونحن عاجزون .، جانا فيروس صغير هلك البشر ” .

وتابع : ” أنا بالبيت ضابب حالي بالضيعة في كفرون وقاعد .. إن شاء الله بيعم الخير على هالكون ونخلص من هالبلوة .. وانضبوا بالبيت لو سمحتوا ” .