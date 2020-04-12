كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 12:53 مساءً - بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الفنان ” أحمد فهمي ” عن الفنان ” محمد رمضان ” حول عدم إمكانية مشاركة الأخير في أية أعمال فنية وذلك لإنهما من مدرستين مختلفتين في الفن .
جاء رد محمد رمضان على ذلك بنشره لمقطع فيديو عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” للقاء سابق لأحمد فهمي كان يتحدث فيه عن محمد رمضان وموهبته ليثبت تناقض تصريحات فهمي بين الماضي والحاضر .
وقال أحمد فهمي في مقطع الفيديو : ” مش محتاج إني أجامل محمد رمضان هو نجم وناجح وموهوب جدا .. فكرة بقا إن هو شبه الناس أو بيبلطج ده كلام فاضي بتاع ناس مش عايزة تبذل مجهود وتنجح ” .
وتابع : ” طب يا عم اعمل زيه ،. هل كل أعماله بتعجبني ؟ لا مش لازم كلها بس في الآخر هو راجل نجم وموهوب وحط تحتها 30 ألف خط .. أنا كنت بتكسف أطلع بعده في المعهد أمثل لأنه راجل إمكانياته كبيرة جدا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات أحمد فهمي عن محمد رمضان .. كيف رد الأخير عليها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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