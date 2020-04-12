شاهد .. جنازة والد الفنان ” علي ربيع ” .. ووائل الإبراشي يعلق : ” مشهد قاتل “

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 12:53 مساءً - نشر الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” خلال حلقة برنامجه ” التاسعة ” يوم أمس على القناة الأولى المصرية مقطع فيديو من جنازة والد الفنان ” على ربيع ” التي شيعت يوم الجمعة الماضية من محافظة الإسماعيلية .

وتم دفن الفقيد في مقابر الأسرة واستقبل علي ربيع العزاء في والده أثناء مراسم الدفن وذلك لعدم إقامة عزاء نظرا للظروف التي تمر البلاد مع انتشار فيروس كورونا .

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره الإبراشي تجمع وإحتشاد عدد كبير من الناس خلال الجنازة والذي وصفه ب ” المشهد القاتل ” .

وأكد الإبراشي أن العادات الإجتماعية في ذلك الوقت من ضرورة حضور الجنازات لتكريم الموتى يجب أن نتخلى عنها حتى لا نؤذي صحة المواطنين وما فيه من ضياع للخطوات التي تتخذها الدولة لسلامتهم من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا .

وأشار وائل الإبراشي إلى أن من بين الحلول الممكنة إعلان أهل الميت أن العزاء سيقتصر على أعضاء الأسرة وبعض أحبائه وأنهم متأكدون من أن الجميع يشاطرونهم الأحزان لكن مشاركة الأحزان لا تكون بالتواجد القاتل .