وسام بريدي يستذكر شقيقه الراحل برسالة مؤثرة جدًا

استذكر الاعلامي وسام بريدي شقيقه الراحل الفنان عصام بريدي وذلك في السنة الخامسة على رحيله.

وبهذه المناسبة الحزينة، كتب وسام رسالة مطولة نشرها على صفحته الخاصة عبر موقع انستغرام. وجاء فيها: “١٢ نيسان من خمس سنين.

هذا التاريخ أخذ أغلى انسان في حياتي، رفيق درب ما افترقنا فيها من نحن وصغار، قطعة من قلبي ومن روحي.

في كتير قصص يا ابو العيص ما عملناها بعد وكنا نخطط لها مع بعضنا ولكن كل يوم من وقت ما رحلت وانت معي وما بتروح من قلبي وبالي، انت غبت عني بجسمك ولكن لا زلت أشعر بك وأعيش معك كل يوم وطول ما رح كون موجود بهالدني رح تضلك مرافقني وسيبقى اسمك وذكرك معي. بعرف ادي مبسوطة روحك لانو هالاحساس ما بروح من قلبي وبحس فيك وبسعادتك ومش صدفة انو كل سنة عم نتذكرك بزمن القيامة اشتقتلك يا ملاكي. الى اللقاء المسيح قام حقاً قام”.

لا بد من الاشارة الى ان وسام بريدي لا زال يضع الصورة التي تجمعه مع شقيقه الراحل عصام على “بروفايل” حساباته على مواقع التواصل منذ وفاته في 12 نيسان 2015 اثر حادث سير مروع.