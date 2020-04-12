رنا جمول: أخترع أصناف الطعام.. وأتعلم اللغة الصينية مع ابنتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شاركت الفنانة السورية رنا جمول متابعي موقع فوشيا بفيديو خاص حول يومياتها في الحجر المنزلي، وهواياتها التي تمارسها بظل الحظر العام للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتمنت أن ينتهي هذا الوباء كما جاء فجأة وأثر على العالم أجمع.

وقالت الفنانة السورية أنه كما تحمل هذه الجائحة سلبيات كثيرة، لكنها تحمل بعض الإيجابيات أهمها اجتماع أفراد العائلة والأسرة الواحدة وقضاؤهم وقتا طويلا يعيدون فيه التعرف إلى بعضهم بعدما سرقهم الزمن والعمل ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بالنسبة لبعض الآباء الذين كانوا يقضون وقتاً طويلاً خارج المنزل بسبب العمل، فهم اليوم يقتربون من أبنائهم وأسرهم.

وكشفت جمول أنها تقضي الحجر المنزلي مع أولادها إضافة إلى والدتها وشقيقتها اللتين كانتا في زيارة إلى منزلها بالعاصمة السورية دمشق قادمتين من محافظة طرطوس، وبقيتا معها في المنزل بعد فرض حظر التجول بين المحافظات.

وأعربت عن سعادتها بوجودها إلى جانب عائلتها، مؤكدة أنه كلما كانت العائلة كبيرة كان الحجر المنزلي أخف وطأة، وأكثر مرحا.

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وحول يومياتها في الحجر المنزلي وإن كانت عاداتها قد تغيرت، قالت بأنها تأثرت بحالة الحجر وهذا أمر بديهي، خاصة فيما يتعلق بعدم خروجها من المنزل للعمل، والتزامها بالحجر الصحي، وأيضًا غياب زياراتها لصديقاتها التي كانت تشكل حالة جميلة في يومياتها، وكذلك ممارستها الرياضة في المنزل بدلا من النادي.

وكشفت بأنها عادت للبحث عن هوايتها في العزف على الغيتار، وتحاول تعلم اللغة الصينية مع ابنتها، كما أنها وبسبب انشغالاتها وبعد انقطاع طويل عادت إلى القراءة والمطالعة.

وبروحها المرحة تحدثت عن تجربتها في الطهي، والاختراعات التي تحاول أن تخرج بها في أصناف الطعام، مبينة أنها حاولت أن تصنع صنفًا من الحلويات لكن طعمه كان مرا؛ ما اضطرهم إلى رمي ماصنعته لسوء مذاقه.

وأشارت جمول إلى أنها إلى جانب التسالي واستثمار الوقت، لاتجد أفضل من الصلاة والدعاء اللذين تقوم بهما حتى تمر هذه الجائحة مرورًا سالمًا على العالم أجمع، معتبرة أن الحياة لاتساوي شيئا وهو ما يظهر حاليا، لذلك على الإنسان أن يفكر ويحاول أن يصلح أخطاءه ويعالج أموره ومشكلاته مع الآخرين.

وحول حضورها في دراما رمضان، قالت الفنانة السورية أنها ستغيب عن شاشة رمضان متمنية أن يحلّ الشهر الكريم دون كورونا، وخاليا منه.