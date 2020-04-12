سمية الخشاب تثير الدهشة برقصها على أغنية طليقها أحمد سعد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، حالة من الاستغراب لدى جمهورها، بسبب نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الجديد على تطبيق "تيك توك"، وظهرت فيه وهي ترقص على أغنية "بالحلال" التي شاركها في غنائها على طريقة الديو الغنائي طليقها المطرب المصري أحمد سعد.

وارتدت سمية الخشاب في المقطع عباءة سوداء، وعقدا حول رقبتها وظهرت بزي مقارب للشخصية التي قدمتها في مسلسل "الحلال" الذي عًرض عام 2017، وكانت الأغنية، تترًا للمسلسل.

وتناقلت العديد من الصفحات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر موقع "إنستغرام"، مقطع الفيديو على نطاق واسع، موجهين لها انتقادات بسبب رقصها في ظهورها على أغنية لها علاقة بطليقها، وبرزت التعليقات حول التصريحات المتبادلة بينها وبين طليقها عندما أعلنا الطلاق وظهرا في مقابلات تلفزيونية لتبادل الاتهامات.

بالمقابل تطرق البعض للحديث عن انتقادات للفنانة سمية الخشاب نفسها بسبب رقصها غير الجيد واصفين ما فعلته بالجنون، إضافة إلى أن البعض تحدث عن تعمدها إثارة الجدل وأنها تبحث عن عريس وتستعرض مفاتنها، مشيرين إلى أن موقفها لم يلق قبولهم.

وكانت قد طرحت سمية الخشاب لجمهورها فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" في فبراير الماضي وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد قرابة شهرين من التحضيرات؛ إذْ حرصت الفنانة المصرية على مخاطبة المرأة العربية بشكل عام ولم تقتصر المرأة في بلد بعينه.

وأظهرت سمية الخشاب براعة في التقنيات الخاصة بالتصوير كما اختلفت في طريقة ظهورها تمامًا عكس كليباتها السابقة، وطغى على كليب "عربية أنا" الصبغة العربية بشكل عام من حيث أماكن التصوير والأزياء التي ظهرت بها ولأن سمية الخشاب ظهرت كامرأة عربية تجيد الفروسية فقد تم تصوير مشاهد الكليب في الصحراء.

ولأن مهنة الفروسية عادًة ما تكون للرجال إلا أن سمية الخشاب اختارت إظهار قوة المرأة من خلال هذه المهنة في إشارة منها إلى أن المرأة تستطيع مواجهة الصعاب والعمل في أصعب المهن حتى التي يمتهنها الرجال.

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وحظيت الكلمات التي وردت في الأغنية على القوة أيضًا، منوهًة إلى أن المرأة تمتاز بالطموح والقوة في كل حالاتها وبالإشارة إلى نفسها والمرأة العربية بشكل عام أوضحت أن الجمال يميز المرأة العربية أيضًا وأنه هبة من الله منحه لها.

يُذكر أن سمية الخشاب تزوجت من الفنان أحمد سعد في أكتوبر عام 2017، وسط انتقادات كبيرة، واتهامات لسمية الخشّاب باختطافه من الفنانة ريم البارودي، وانفصل الثنائي في أواخر مارس 2019 وسط جدال واتهامات لبعضهما باستغلال الآخر.

يذكر أن مسلسل "الحلال" قامت ببطولته سمية الخشاب وشاركها فيه الفنان بيومي فؤاد، ودينا فؤاد، ويسرا اللوزي، وفادية عبد الغني، ومها أحمد.