هل يوقف كورونا مسلسل منى زكي الجديد ويمنعه من العرض في رمضان؟

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"الخليج 365" من بيروت: انتشرت في الساعات الأخيرة معلومات عن توقف تصوير مسلسل الفنانة منى زكي "تقاطع طرق" وخضوع فريق العمل بالكامل للحجر الصحي، بعد ثبوت إصابة مساعدة بطلة العمل بفيروس كورونا.

وأكدت الأخبار خروج المسلسل من العرض الرمضاني لهذا العام بسبب عجز فريق العمل عن استكمال التصوير في الوقت المحدد، خاصة أنه لم يتبق على شهر رمضان سوى 13 يوماً فقط.

لكن مصدر مقرب من زكي أكد في تصريحات صحافية عدم صحة تلك الأخبار، مؤكدًا أن فريق عمل المسلسل مستمر حاليًا في تصوير المشاهد المتبقية.

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مسلسل "تقاطع طرق" من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، سيد رجب، ومجموعة مميزة من النجوم.

وتعود الفنانة المصرية بهذا العمل إلى شاشة رمضان بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات، حيث كان آخر ظهور لها في رمضان 2016، بمسلسل "أفراح القبة"، الذي شاركها بطولته رانيا يوسف وجمال سليمان وإياد نصار.



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