شاهد.. فيفي عبده من دون ماكياج وبالحجاب: “ايه رأيكم؟”

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 11:51 صباحاً - فاجأت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها يظهورها بدون ماكياج والحجاب في فيديو قصير نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت فيفي عبده في الفيديو: “طبعا الواحد 24 ساعة حاطط الماكياج بيتعب جدا والوجه يرهق فالواحد محتاج انه يريح شوية “. وتابعت فيفي عبده: “الحقيقة اني فكرت اني اريح وجهي شوية واعملكم الفيديو ده واقول لكم اي رأيكم في وجهي من غير ماكياج؟”. وختمت فيفي عبده كلامها قائلة: “لازم اشفلي صرفة في الاكتئاب وابعد الاكتئاب عني”. وقد تلقت فيفي عبده تعليقات ايجابية من متابعيها مشيدين بطرافتها وبجمالها حتى من دون ماكياج.

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