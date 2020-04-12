شاهد .. أحدث ظهور لحفيدات ” غادة عبد الرازق ” : ” العيال قربت تتجنن “

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لحفيدتيها من خلال خاصية الإستوري . حيث ظهرت حفيدتا غادة عبد الرازق في الصورة وهما في المطبخ يقومان بإعداد بسكويت كاشفة عن حالتهما أثناء قضاء فترة العزل المنزلي . وكتبت غادة عبد الرازق في تعليقها على الصورة قائلة : ” العيال قربت تتجنن من خليك في البيت ” .

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