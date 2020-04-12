انتقادات ل ” حليمة بولند ” بسبب منشورا دينيا لها .. والمتابعون : ” إبليس واقف بالزاوية مستغرب “

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 11:51 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” قامت بنشره عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” .

حيث ظهر بمقطع الفيديو صوت حليمة بولند فقط ومجموعة من مصاحف القرآن الكريم وهي تدعو إلى قراءة القرآن بشكل يومي وأن يكون شئ دائم وأساسي يقوم به الفرد ولا يغفل عنه .

وأكدت على ضرورة تقسيم الوقت بشكل صحيح وهو ما يساعد كل شخص على إنجاز ما يرغب في القيام به .. فقالت : ” كل شئ وليه وقته وقت لنفسك وقت لعيلتك وقت لشغلك وقت لدينك ” .

وتابعت : ” لا تنسون نحنا في نص شعبان أكثروا من الصلوات والأدعية وكل ما يقربنا إلى رب العالمين وادعوه يرفع عنا البلاء والوباء ونرجع لحياتنا الطبيعية بخير ” .

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وكتبت حليمة بولند في تعليقها على مقطع الفيديو : ” راحة البال قصة لن يفهمها تاركو الصلاة ” .

وتعرضت حليمة على خلفية هذا الفيديو إلى عدد من الانتقادات من جانب المتابعين الذين رأوا بإنها لا يمكنها تقديم النصائح في هذا الموضوع .

فجاءت التعليقات مثل : ” إبليس واقف بالزاوية مستغرب ” و ” كنا ناسين وننتظرك تذكرينا ” و ” مايعرفون الله إلا وقت الشدايد لو إنهم عارفينه فالرخاء ما جانا اللي جانا ” و ” الله يهديكي ويصلحك ويتوب عليكي ويا رب بعد الأزمة ما ترجع حليمة لعادتها القديمة ” .

فيما دافع البعض عنها مؤكدين على أن الإنسان يمكن أن يتراجع عن أخطائه ويعلن توبته وربما تكون حليمة بولند أقرب إلى الله من هؤلاء الذين يهاجمونها .