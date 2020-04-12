مشادة كلامية بين فجر السعيد وكاتب سعودي : ” جرب مرق الباميا “

كتب امير فتحي في الأحد 12 أبريل 2020 11:51 صباحاً - نشر الكاتب السعودي ” تركي الحمد ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” تغريدة له تحدث من خلالها عن رأيه بدولة الكويت .

فكتب قائلا : ” لم يعد للكويت طعم بعد أحمد الربعي وهو كاتب صحفي ودكتور في الفلسفة الإسلامية وأحمد البغدادي مفكر وأكاديمي كويتي وشملان العيسى كاتب كويتي ” .

وهو الأمر الذي لم تتقبله الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” ودفعها للرد على تركي الحمد .. حيث أعادت نشر تغريدته وعلقت عليها فقالت : ” ‏لا تاكلها دام ما فيها طعم شوفلك أكله غيرها .. جرب مرق الباميا مثلا ” .

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This is a Twitter Status لا تاكلها دام مافيها طعم شوفلك اكله غيرها ... جرب مرق الباميا مثلاً 😡 https://t.co/IrXFyFtOP9 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 10, 2020

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قام تركي الحمد بالرد على ذلك وقال : ” مشكلة الكويت وليعذرنا أهلنا في الكويت أنها تعيش على أمجاد الماضي ما قبل الغزو .. أمجاد دستور عبد الله السالم وبرلمانات ما قبل 1985 ونجومية عبدالحسين عبدالرضى ولكن كل ذلك انتهى ” .

وتابع : ” كويت اليوم غارقة في مشاكل الفساد .. الجيل الجديد لا يعي ذلك، ولكن درة الخليج التي كانت لم تعد ” .