نجمة “حب أعمى” تتحدث عن علاقتها ببوراك أوزجيفيت وغيرة زوجته منها

متابعة بتجــــــــــرد: بعد انتشار الكثير من الشائعات حول سوء العلاقة بينهما، نفت النجمة التركية نسليهان أتاغول هذا الامر واكدت أن علاقتها بالنجم بوراك أوزجيفيت جيدة ولا يوجد اي خلاف بينهما وتمنت ان تشاركه في عمل جديد بعد نجاح مسلسل “حب أعمى”.

وسخرت من الاخبار التي تتحدث عن غيرة الفنانة فهرية أفجان، زوجة بوراك منها، نافية ما ينتشر عن انها لا تحبها وتمنعه من الإشادة بها أو التحدّث عنها في لقاءاته.

وقالت النجمة المعروفة في الوطن العربي بشخصية “نيهان” بعد سؤالها عن فهرية: “هل يصح هذا الحديث بزمن يموت به الآلاف ويُصاب به الملايين بفيروس كورونا السيء؟ ما يهم الناس بهذه القصص؟ عوضا عن لفت الانتباه لخطوة انتشار فيروس وسعيكم لإقناع كلّ الاتراك التزام الحجر المنزلي”.

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واضافت: “أعرف بوراك وأعرف أكثر فهرية، وكلاهما يقدران نجاحات زملائهما ولا يمتلكان أي ضغينة بقلوبهما نحو أحد، فكيف نحوي وأنا أبادلهما شعور الاحترام والمحبة”.

وتابعت: “بوراك نجم ناجح وقاسمته بطولة مسلسل نجح بشكل كبير، ولكن هل يجبرني هذا على التحدث عنه كلّ الوقت او هل هناك من ربط اسمينا سويا وكأنهما سيبقيان متلاصقيْن إلى الأبد.

واوضحت انه النجم المعروف في الوطن العربي بشخصية” كمال”: “لا يتحدث عني ولا أتحدث عنه، وهذا لا يعني أننا نكره بعضنا بل على العكس شخصيا أتمنّى أن نكرر تجربتنا سويا، فالمشاهدون أحبونا بمسلسل حب أعمى”.