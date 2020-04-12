ما حقيقة توقف مسلسل منى زكي الجديد؟

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت في الساعات الأخيرة الماضية أخبار عن توقف تصوير مسلسل الفنانة منى زكي “تقاطع طرق” وخضوع فريق العمل بالكامل للحجر الصحي، بعد ثبوت إصابة مساعدة بطلة العمل بفيروس كورونا.

وأكدت الأخبار خروج المسلسل من العرض الرمضاني لهذا العام حيث سوف يؤدي هذا التوقف لعدم استطاعة فريق العمل استكمال التصوير في الوقت المحدد، خاصة أنه لم يتبق على شهر رمضان سوى 13 يوماً فقط، وهو ما يعني دخول الشهر الكريم وفريق العمل في الحجر الصحي.

لكن مصدر مقرب من الفنانة منى زكي أكد في تصريحات صحافية عدم صحة تلك الأخبار، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن فريق عمل المسلسل مستمر حاليًا في تصوير المشاهد المتبقية.

مسلسل “تقاطع طرق” من المفترض عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، سيد رجب، ومجموعة مميزة من النجوم.

وتعود منى زكي بهذا العمل إلى شاشة رمضان بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات، حيث كان آخر ظهور لها في رمضان 2016، بمسلسل “أفراح القبة”، الذي شاركها بطولته رانيا يوسف وجمال سليمان وإياد نصار.