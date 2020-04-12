أروى عمر تهاجم هند القحطاني: عجوز انشهرتي بسبب التعري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجمت السعودية أروى عمر مواطنتها هند القحطاني متهمة إياها بالغرور واللجوء للتعري والإغراء للحصول على الشهرة، وذلك بعد ظهورها بملابس جريئة في أحد الفيديوهات التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أروى عبر حسابها الشخصي بموقع "سناب شات"، "لفتني حساب هند القحطاني وهي عم تقول أنا جمهوري كله من السعودية وأشهر واحدة في الخليج العربي، كيف وإنتي دائما تتصورين عريانة وليكي صورة وهي بتتصور وتعمل هيك وهيك، وكل اللي بتعمليها بس عشان تقهر أهلها وزوجها، وتقولهم شوفوا وين أنا عايشة؛ في أمريكا".

وأضافت أروى، "تقولين تحبين أصلك وفصلك، وخرجتين أهلك وياكي، وخلتين بنتك تتعرى مثلك، طيب، انتي تتعرين الله يسامحك لكن اتركي بنتك يمكن عقلها يجي في رأسها وما تتعرى، عندك 3 ملايين ما اختلافنا، كلنا عندنا ملايين والله في شهر كان عندي المليون، وتسري إعلان صدرك كله ظاهر وتقولي شوفوا هية وقاعدة تترقصين".

كما قامت أروى بوصف القحطاني بـ "عجوز النار"، مؤكدة أن لديها ابنا شابا لو تزوج حاليا وأنجبت زوجته ستصبح جدة.

وكانت هند القحطاني ظهرت في فيديو تحكي فيه عن الأوضاع في أمريكا، وما أحدثه فيروس كورونا من رعب في بلاد العالم، وأوضحت أن الأوضاع في أمريكا صعبة للغاية؛ إذ يمكن فجأة أن يغلقوا المطاعم وغيرها.

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وقالت القحطاني لمتابعيها إن ”الوضع هنا غير مبشر بالخير وفيه حظر لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا“، كما مازحت متابعيها بجملة ”زغردي يا انشراح”.

يذكر أن السعودية هند القحطاني، سبق وأغضبت العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو جريئا عبر حسابها في ”سناب شات“، استعرضت فيه مفاتنها.

وكانت هند القحطاني تروّج في المقطع المتداول لـ"صديرية نسائية" بعد أن ارتدتها، إلا أنها كشفت أجزاء فاضحة من صدرها، في الوقت الذي كانت تذكر فيه مميزات الصدرية.

واستعرضت هند القحطاني مفاتن جسدها؛ ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم.

ووصف ناشطون تصرف ”القحطاني“ بـ“الصبياني“، مبررين أن عليها أن تكون أكثر عقلا ونضجا، خاصة وأن لديها أبناء، ما يحملها مسؤولية تجاههم.