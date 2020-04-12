جورج وسوف يوجه رسالة لمتابعيه: انضبوا ببيوتكم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجه سلطان الطرب جورج وسوف إلى متابعيه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك رسالة أطل فيها عبر فيديو بدأه بعبارة "حبايب قلب جورج وسوف"، وتحدث وسوف من خلال الفيديو أن الله موجود، وأنّ هناك ربا يعبد لسنا "قده".

وأشار إلى أنّنا نمر الآن بوضع صعب جدا، وأن فيروس كورونا المستجد قلب الأمور، واصفا أثره بأنه "خربط الكرة الأرضية". وقال: "إجانا فايروس صغير هلك البشر".

وطلب وسوف من متابعيه الالتزام بالمنزل، وعدم مغادرته، كي يستطيعوا رؤيته مجددا ويستطيع رؤيتهم كذلك، محذرا إياهم من الاستهتار والخروج من المنزل، وأن المضطر إلى الخروج من منزله لشراء بعض الأغراض فبإمكانه طلبها عن طريق الإنترنت، وشراءها أونلاين، فنحن الآن في عصر الـ" هاي تك" كما قال.

وحول ما يفعله أكد الفنان السوري جورج وسوف أنه ملتزم بالحجر المنزلي، وبتعليمات حظر التجول من خلال إقامته في بلدته الكفرون، في ريف طرطوس، بانتظار تحسن الأوضاع، وانتهاء جائحة فيروس كورونا التي وصفها بـ "المصيبة الكبيرة"

وبدا وسوف مرحا في الفيديو، من خلال استخدامه عبارة "انضبوا بالبيت، وإذا مابدكن تنضبوا بالبيت انضبوا بالبيت"، وختم رسالته لمتابعيه بقبلة مليئة بالمحبة.

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وشهدت رسالته هذه تفاعلا كبيرا من قبل جمهوره ومحبيه فانهالت التعليقات على الفيديو من مختلف البلدان في الوطن العربي، والذين عبروا عن اشتياقهم له، ولأغاني السلطان، كان أكثرها فكاهة التعليقات التي كتب أصحابها أنهم سيلتزمون بالحجر لأجل سلطان الطرب واقتداء به وبالتزامه بالحجر الصحي.

يذكر أن إطلالات النجم السوري جورج وسوف كانت نادرة في الفترات الأخيرة وخاصة بعد وفاة والدته في شباط- فبراير الفائت.

أما آخر حفلاته فكانت في العاشر من الشهر ذاته من العام الجاري، في فندق لاسيجال الدوحة، وقبلها حفلة عيد الميلاد التي أحياها في مدينة اللاذقية على الساحل السوري.

وسجل سلطان الطرب في نهاية العام الماضي 2019 أغنية باللهجة المصرية، لم يعلن عن اسمها، مع الموزع زيزو فاروق ومن كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها "سنجل" في صيف العام الحالي 2020، وجاء تسجيل الأغنية بعد طرح فيديو كليب أغنية "سكت الكلام" عبر قناته على اليوتيوب، والأغنية من كلمات عاكف يونس وألحان شاكر الموجي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج أحمد المنجد.