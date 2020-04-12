وفاة الملحن خالد علي.. استغاث بـ"تامر حسني" قبل وفاته بفيديو مؤثر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي الملحن المصري الشاب خالد عادل، داخل مستشفى شبرا العام بمصر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى الشاعر المصري أمير طعيمة، خالد عادل؛ إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"الملحن خالد عادل في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وحرص أيضا المطرب الشاب مصطفى جاد، على نعي خالد، قائلا عبر حسابه على تويتر :"البقاء لله وفاة الملحن خالد عادل.. الله يرحمه ويصبر أهله .. الفاتحة".

كان "عادل" قد تواجد خلال الأيام الماضية في العناية المركزة بمستشفى شبرا العام، بسبب معاناته من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة وورم على المثانة وتسمم دموي حاد والتهاب كلوي حاد في قدميه، وارتفاع في أنزيمات الكبد وتضخم بالطحال والكبد وفشل كلوي مزمن.

كما ظهر خالد مؤخرا في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، واستغاث فيه بالفنان تامر حسني لمساعدته، في نقله إلى مستشفى آخر، قائلا وهو على سرير المستشفى الحكومي الذي يتلقى فيه العلاج :"إلحقوني يا جماعة .. أصدقائي الفنانين الحقوني.. تامر حسني الحقني". وأضاف "أنا بموت.. وبتعرض لحاجات مش كويسة أرجوكم خرجوني من هنا .. أي فنان يساعدني أنا اتبهدلت".

من جانبه، استجاب تامر حسني فورا لاستغاثة خالد عادل معلنا أنه سيتكفل بمصاريف علاج خالد على نفقته الخاصة، ولكنه كان ينتظر تحسنا بسيطا في حالته الصحية ليستطيع نقله من مستشفى شبرا العام الذي توفي به، إلى مستشفى خاص.

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وطرح مؤخرا خالد عادل أغنية "على قد المسؤولية" وكانت خاصة بكأس أمم أفريقيا وهي من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيي وخالد عادل، وتوزيع محمد زقزوق.

وشارك في غنائها محمود الخيامى، وأحمد البرازيلى، وأحمد مصطفى، وأحمد محيى، والفنان الكوميدي إسلام محيى والمطربة التونسية سها وشارك في الظهور في الكليب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ومن إخراج أحمد العربي.

الملحن خالد عادل غنى من ألحانه نخبة من النجوم، منهم: مصطفى قمر: "نظرة عين، من أول يوم عرفتك"، وحميد الشاعري: "انسى الدنيا"، وعامر منيب وخالد سليم وغيرهم.