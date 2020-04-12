مادونا تفقد 3 من أصدقائها بسبب كورونا.. شاهدي كيف أعلنت الخبر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بداية الحجر المنزلي الذي تشدد عليه جميع دول العالم في ظل تفشي جائحة كورونا، تحرص مغنية البوب الأمريكية مادونا على مشاركة جمهورها بفيديوهات لنقل تفاصيل يومها، ولكن هذه المرة نشرت مادونا عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، مقطع فيديو غريبا لتعلن عن خبر محزن وصادم.

ونشرت صحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن مادونا (61 عامًا) ظهرت خلال مقطع للفيديو وهي جالسة على مكتب في غرفة مظلمة وتكتب يومياتها في العزل على آله كتابة بدائية مع موسيقى لآلة الجيتار في الخلفية، لتعلن أنها لم تنم دقيقة واحدة وأنها ليست بخير بعد أن فقدت 3 من أصدقائها جراء فيروس كورونا المستجد.

وقالت مادونا إن حجم الألم الذي تشعر به كبير للغاية، وإنها تتمنى لو تستطيع الخروج من جسدها، إذ وفي غضون الـ ٢٤ ساعة الأخيرة أصيب 3 من أعز أصدقائها بالوباء القاتل وتوفوا، وهم ابن عمها وشقيق حارس الأمن الخاص بها والموسيقي أورلاندو بورتا، الذي تعاونت معه في العديد من أغانيها الفردية.

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وتقيم مادونا حاليًا في منزلها بمدينة لندن حيث تعزل نفسها صحيًا، وقد أعلنت الأسبوع الماضي انضمامها لمؤسسة بيل وميليندا جيتس من أجل التوصل لمصل علاجي لفيروس COVID-19 ونشرت ذلك عبر إنستغرام، وأبدت إعجابها بجهود هذه المؤسسة التي تسعى للوصول لعقار يعالج أو يقي من الفيروس القاتل، وتوجهت بالشكر لكل العاملين في المجال الطبي الذين يعانون بشكل كبير في سبيل حماية الأشخاص والمجتمعات.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق أثارت مادونا موجة عارمة من الانتقادات بسبب ظهورها عارية في حوض الاستحمام لتتحدث عن فيروس كورونا وكيف أنه ساوى بين البشر ولم يفرق بين الأغنياء والفقراء.

ومن المعروف عن مغنية البوب الشهيرة حياتها المثيرة للجدل؛ ففي الآونة الأخيرة تصدرت عناوين الصحف بسبب ارتباطها عاطفيًا بأحد الراقصين في فرقتها ويدعى أحلامالك ويليامز وهي تكبره بـ 36 عامًا؛ إذ يبلغ 25 عامًا، وقد أكد والداه أن نجلهما على علاقة بالمغنية منذ عام وأنهما لا يمانعان زواجهما على الرغم من الفارق العمري الكبير بينهما.