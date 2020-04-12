تامر عاشور يكشف عن يومياته خلال "الحجر المنزلي"

تحدث الفنان المصري تامر عاشور، عن عن يومياته في العزل الاجتماعي، الذي فُرض مؤخرًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدّ، موضحًا أنه يحرص على مقابلة أصدقائه قبل موعد الحظر، إلا أنه من الممكن أن يستمر في قضاء الليلة معهم حتى الصباح، موضحًا أنه يستمتع بصحبتهم في لعب البلايستيشن، أو عزف الموسيقى، أو التحدث في مواضيع مختلفة، معلقة: "بنبدع".

وأكد "عاشور" الذي حل ضيفًا على البرنامج في اتصال فيديو، أن الكوميكسات الساخرة التي يتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنه، لا تتسبب له في أي إزعاج على الإطلاق، وإنما تضحكه دائمًا، مؤكدًا على أن شخصيته مرحة جدًا في الحقيقة ولا تمت للنكد والحزن بأي صلة.

وأشار، إلى أنه يعاني من حساسية في عينيه من الضوء، ولذلك فمن الممكن أن تدمع عينيه أثناء وقوفه على خشبة المسرح، إلا أنه يتم التقاط بعض الصور في ذلك الحين، ليتم استخدامها كمادة للسخرية، معلقًا: "والله ما ببقى بعيط".

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