رامي إمام يطمئن جمهور "الزعيم" على صحته

تحدث المخرج رامي إمام عن الشائعات التي تنتشر عن مرض والده الفنان عادل إمام كل فترة، مؤكدًا أنه اعتاد على ظهور هذه الشائعات ودائما ينفيها في كل مكان، وأنه يتعجب كثيرا من أنه ينفي الشائعة وتستمر في الانتشار، قائلا: "في حد مصمم أو نفسه يكون عادل إمام تعبان، مهما نطلع ننفي الأخبار".

أكد رامي إمام في تصريحات صحافية، السبت، أنهم دائما يتلقون هذه الأخبار بسخرية، مثلا يكون في موقع التصوير ويُكتب خبر أن عادل إمام في المستشفى، وقتها كل فريق العمل يضحك، حتى وصل الأمر أن شقيقه محمد يتصل به ويسأله عن صحة والده قائلا: "أنا ومحمد أخويا بنكلم بعض ونقول هو أبوك كويس".

وطمأن رامي إمام الجمهور على صحة "الزعيم" مؤكدا أنه بخير ولا زال موجود ويبدع، مشيرا إلى أنه يتابع كل الأخبار والمستجدات، حتى أنه يحرص على قراءة الجرائد كل يوم.

يذكر أن عادل إمام يشارك في رمضان 2020 بمسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎

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