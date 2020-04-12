عمرو سعد يفتح مقابر عائلته لضحايا "كورونا" من الكادر الطبي

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن الممثل المصري عمرو سعد في مقطع مصوّر له نشره عبر حسابه على الفيسبوك يوم أمس السبت، أنّه قرّر فتح مقابر عائلته لكلّ ضحايا فيروس "كورونا" المستجدّ من العاملين في الأطقم الطبية من ممرّضين وأطباء.

وأرفق تعليقاً للفيديو المنشور كتب فيه: "عار علي اي إنسان رفضه لدفن شهيد ضحي علشان بلده وناسه بكل إخلاص وشجاعة ..، كل طبيبات وأطباء مصر فوق رأسنا وتكريم شهداءهم واجب"

في إشارة لرفض أهالي إحدى القرى المصرية دفن جثمان طبيبة أصيبت بالفيروس، معلناً عن فتح مقابر أسرته لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لـ"كورونا".

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وقال سعد في رسالته المصورة: "لست من محبي نشر أمور على "السوشيال ميديا" لأنني دائما ما أكون متردداً في هذا.. ولكن هذه المرّة وبدون تردد أتحدث كمصري أصيل أقدم مدافن العائلة الخاصة ملك أيّ طبيب أو ممرض من الأطقم الطبية في مصر، وأعلن هذا وأي شخص من أهل المتوفي شهيداً من أسر الأطقم الطبية يرسل لي ومستعد أن أحمل نعشه وأساهم بالدفن، لأننا المصريين رجال ونحترم قدسية الموت".

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