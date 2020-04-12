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"الخليج 365" من بيروت: من داخل الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب.
اما المفاجأة فكانت حلول النجمة هيفاء وهبي ضيفة على فيديو اليسا، اذ تم تصوير العمل عبر مكالمات مصورة عن بُعد بسبب انتشار كورونا، وبمشاركة مجموعة من معجبي اليسا.
ويُشار إلى أنّ إليسا وهيفاء وهبي ظهرتا بعفويّتهما بالبيجاما من داخل منزلهما ورقصتا بحماس على أنغام الأغنية التي حققت حتى الآن أكثر من 800 الف مشاهدة خلال 15 ساعة من طرحها.
ومن جهتها، شكرت إليسا هيفاء على مشاركتها في الفيديو عبر تغريدة على تويتر قائلةً:" لم يكن لأحد أن يجعل هذه الأغنية مرحة لهذه الدرجة أكثر منك يا هيفاء! فشكراً لك على ظهورك. فلننشر الحب والسعادة في كلّ مكان". فردّت هيفاء وهبي قائلةً:" ألف مبروك عزيزتي إليسا... أنا إلى جانبك دائماً... مع بيجاما أو بدونها... الأغنية رائعة فاستمتعي بنجاحك." وأغنية "هنغني كمان وكمان" من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى إلهامي دهيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تطلق "هنغني كمان وكمان"وهيفاء وهبي ترقص معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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