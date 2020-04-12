22 مليون مشاهدة لرقصة إستر إكسبوسيتو نجمة مسلسل Elite

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"الخليج 365" من بيروت: شاركت النجمة الإسبانية إستر إكسبوسيتو، التي تؤدي شخصية الماركيزة "كارلا" في مسلسل نتفلكس الشهير Elite، بمقطع فيديو لها من منزلها اثناء قضائها لفترة الحجر الصحي تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت إكسبوسيتو في المقطع المصور الذي نشرته عبر حسابها على الإنستغرام، وهي ترقص في منزلها على وقع أغنية لاتينية، ولاقى الفيديو رواجاً كبيراً بين متابعيها حيث قارب عدد المشاهدات على 22 مليون مشاهدة منذ نشره.