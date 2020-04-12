جورج وسوف يناشد جمهوره: "إنضبّوا بالبيت"

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"الخليج 365" من بيروت: دعا الفنان جورج وسّوف محبيه أن يلازموا منازلهم وان يلتزموا بالحجر الصحّي تفادياً لتفشّي فيروس كورونا، وذلك في مقطع مصور نشره عبر صفحته على الفيسبوك قال فيه: "نحن في وضع صعب جداً، هذا فيروس ضرب الكرة الأرضية، في رب يعبد ونحن عاجزون أمامه، بترجاكن لأراكم وتروني فيما بعد".
وبطريقته العفوية السليطة أحياناً: "متل ما أنا مضبوب في منزلي بكفرون، إنضبّوا بالبيت لو سمحتوا "
كما طلب من محبيه أن يستخدموا التطبيقات الإلكترونية لشراء حاجاتهم وعدم مغادرة منازلهم .
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