جورج وسوف يناشد جمهوره: "إنضبّوا بالبيت"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: دعا الفنان جورج وسّوف محبيه أن يلازموا منازلهم وان يلتزموا بالحجر الصحّي تفادياً لتفشّي فيروس كورونا، وذلك في مقطع مصور نشره عبر صفحته على الفيسبوك قال فيه: "نحن في وضع صعب جداً، هذا فيروس ضرب الكرة الأرضية، في رب يعبد ونحن عاجزون أمامه، بترجاكن لأراكم وتروني فيما بعد".

وبطريقته العفوية السليطة أحياناً: "متل ما أنا مضبوب في منزلي بكفرون، إنضبّوا بالبيت لو سمحتوا "

كما طلب من محبيه أن يستخدموا التطبيقات الإلكترونية لشراء حاجاتهم وعدم مغادرة منازلهم .