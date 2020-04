فيروس كورونا: مسلسل تنتجه بي بي سي يتبرع بأجهزة تنفس اصطناعي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

تبرع مسلسل الدراما الطبي في بي بي سي "هولبي سيتي" بجهازي تنفس اصطناعي يعملان بالكامل من موقع تصويرها لاستخدامهما في مستشفى ناييتنغايل الجديد في لندن.

ونشرت بي بي سي الخبر في تغريدة، مع صورة لعمال يقومون بتفريغ معدات من شاحنة.

وقال المنتج التنفيذي للمسلسل، سيمون هاربر، إنهم يريدون مساعدة "الأطباء المتفانين والشجعان في الحياة الحقيقية".

وأوقف المسلسل الدرامي التي تدور أحداثه في مدينة خيالية غرب انجلترا، الإنتاج مؤقتاً.

Fully operational ventilators from the Holby City set arrived at the new Nightingale Hospital yesterday. @BBCCasualty & @BBCHolbyCity Exec Producer Simon Harper said: "We are only too happy to help out and do what we can for the courageous and selfless real life medics." pic.twitter.com/oUFaRPVhyn