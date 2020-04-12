شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان مع جمهوره فى 6 أكتوبر ويؤكد: باقى يوم واحد ونخلص تصوير "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد رمضان أن يتبقى للانتهاء من تصوير مسلسله "البرنس" يوما واحدا ونشر فيديو خلال تواجده بمنطقة 6 أكتوبر والتفاف الجمهور حوله لإلتقاط الصور التذكارية، معلقا علي الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" باقي يوم واحد وننتهي من تصوير البرنس ..مسلسل رمضان2020.. ثقة في الله نجاح".

محمد رمضان

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وتحدث المخرج محمد سامى عن تفاصيل دور محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، وقال إن محمد رمضان يظهر فى شخصية سمكرى فى ورشة والده ولديه 6 أشقاء يدخلون معه فى صراعات طويلة تكشفها حلقات المسلسل وهم: "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامى، و"عادل" أحمد داش و"رأفت".

يأتى هذا بعدما كشف النجم محمد رمضان، عن 5 بوسترات لمسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث صمم البوسترات المصور الشهير خالد فضة، وبدأ القائمين على العمل الترويج للمسلسل بطرح البرومو الدعائى للعمل، ثم مجموعة من البوسترات الدعائية.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الدعائى للمسلسل، وظهر فيها بطل العمل ومجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين، ويعد "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.