شكرا لقرائتكم خبر عن "وورلد ميوزك أورد" تهنئ إليسا على أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصفحة الرسمية للجائزة العالمية "World Music Awards" إصدار فيديو كليب النجمة اللبنانية إليسا الجديد "هنغني كمان وكمان"، التي أعلنت عن طرح أمس ، حيث نشرت الصفحة عبر موقع "انستجرام"، صورة البوستر الرسمي للأغنية، معلقة عليها :" النجمة اللبنانية إليسا تطلق أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان في فيديو ممتع مع النجمة هيفا وهبي وبعض معجبيها الأوفياء و جميع عائداته تذهب إلى الأعمال الخيرية".



اليسا

و شاركت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها وجمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان" التي شاركت في أدائها النجمة هيفاء وهبي، وقاما بالغناء سوياً كل منهما داخل منزله بسبب العزل الصحي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهرت إليسا في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهي ترتدي "البيجامة" في منزلها وتتحدث مع هيفاء وهبي في مكالمة فيديو ويقومان بالغناء، وسرعان ما شارك عدد من جمهورهما في المكالمة من لتكتظ الشاشة بالرقصات والغناء، ليعلنا تبرعهما بالكامل بأرباح الأغنية للجمعيات الخيرية.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا كتبت رسالة إلى من ينتقدونها بسبب ديانتها، مشيرة فيها إلى أنها فخورة بأنها مسيحية، وأنه لا يحق لأحد أن يتهجم عليها أو ينتقدها بسبب ذلك، يأتى ذلك تزامنا مع عيد الفصح.

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على الجانب الآخر، تتعاون إليسا فى ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم 20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا.

إليسا تعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.