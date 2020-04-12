شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب : إنها حقا صاحبة السعادة وصانعة البهجة والمعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كل مجال دخلته كانت مميزة فيه فمواهب المتعددة قلما تجدها في فنانة فهي كاتبة ساخرة لها مؤلفاتها التي قرأت منها " مذكرات نورة المذعورة " و " المتسولون " و" زي ما بقولك كده " الذي تقدمه أيضا كبرنامج بنفس الاسم علي الإذاعة وكتبت أيضا للسينما الكثير من الأعمال الكوميدية أما في مجال العمل الإعلامي فحدث ولا حرج فهي مهنية لأقصي درجة وتمتلك كاريزما أمام الشاشة تجعلك تجلس أمام ما تقدمه وابتسامتك لا تفارقك فهي صاحبة السعادة الحقيقية في الاعلام المصري حاليا بما تقدمه من برنامج نموذج للإعلام الترفيهي الممتع والمفيد .

لم تقتصر مواهبها فقط في الكتابة والإعلام ولكنها ممثلة كوميدية لها أسلوبها الخاص وشاركت اغلب نجوم السينما أفلامهم وكانت تمنح أي عمل تشارك فيه البسمة من خلال الموقف الكوميدي وخفة الدم علي الشاشة ومن تلك الأعمال " شعبان تحت الصفر " و" المتسول " و " الأفوكاتو " مع عادل إمام و" يارب ولد " مع فريد شوقي و" محاكمة علي بابا " مع يحيي الفخراني و" ليلة القبض علي بكيزة وزغلول " مع سهير البابلي الذي قدمته أيضا مسلسلا ناجحا جدا وحتي في المسرح ستجد لها رصيد كبير من الاعمال الكوميدية الناجحة منها " باللو " و" الدخول بالملابس الرسمية " و" عروسة تجنن " و" جحا يحكم المدينة " .

Advertisements

صانعة البهجة أسعاد يونس

وبعيدا عن الظهور عبر الشاشة سواء سينمائيا أو تليفزيونيا نجحت إسعاد يونس كمنتجة أن تقدم تجارب سينمائية كثيرة متميزة فقد انتجت أفلام وقدمت نجوم جعلتهم أبطال في السينما ومنحتهم الفرص التي أهلتهم للنجومية وأفلام أخري كانت تجارب مهمة حصلت علي جوائز عديدة في مهرجانات فخبرتها ومواهبها المتعددة كانت تجعلها تختار ما تنتجه بعين الكاتب والممثل والإعلامي فقدمت للسينما تجارب مثل : " بنتين من مصر " الحاصد لجوائز كثيرة و" رسائل البحر " لداوود عبدالسيد و" لا تراجع ولا استسلام " لأحمد مكي و" واحد من الناس " لكريم عبد العزيز و" زهايمر " لعادل أمام و" أمير البحار " لمحمد هنيدي وأفلام كثيرة كانت فاتحة خير ومرحلة تحول في مسيرة نجومها .



من اشهر اعمالها بكيزة وزغلول الذي قدمته مسلسل وفيلم

إسعاد يونس أنت بالفعل فنانة موهوبة بزيادة ومتعددة المواهب وصانعة البهجة والسعادة في كل مجال تعملين به ويكفي أن ينظر الشخص في وجهك لينال منه الطاقة الإيجابية والبسمة والأمل واليوم هو عيد ميلادك فكما تسعديني بأعمالك نتمني أن تكون في سعادة دائمة بحب الناس لك ولفنك ولكل ما تقدميه أمام الشاشة ومازلنا ننتظرك كممثلة لأننا اشتقنا لإسعاد يونس الممثلة .