شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم فيلم تعتز به النجمة لبنى عبد العزيز فى مسيرة حياتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز فى تصريحات خاصة أنها تعتز بفيلم "واسلاماه" الذي قامت ببطولته أمام الفنان الراحل أحمد مظهر ونجح نجاحا مبهراً ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم وترجم للعديد من اللغات لان الغرب دائما عندهم فكرة غير صحيحة عن الاسلام .

وأضافت لابد من صناعة فيلم عن صحيح الإسلام بمخرجين وفنانين ومصورين مصريين وعرب فنحن نمتلك المخرجين الوطنيين والفنانين المحترمين والكتاب المثقفين ولكن ينقصنا روح الجماعة والرغبة في العمل الجاد المفيد الذي يعود بالنفع علي الأوطان العربية دون استثناء .

وكان آخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز مؤخرا فى عزاء الراحلة نادية لطفى، وأجهشت بالبكاء خلال تقديمها واجب العزاء، وتواصل الخليج 365" معها فى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، وعلى صحتها وماذا تفعل فى يومها، وبصوتها الهادئ، والرقيق ردت لبنى قائلة: "كنت متأثرة جدا فى عزاء الراحلة نادية لطفي وتذكرت صديقة عمرى ماجدة الصباحى، بعد خسارتى الكبيرة فى فقدان هذه الصديقة.. ماجدة حبيبتى كانت بتسأل عليا كل يوم، وتطمئن عليا، وآخر مرة شوفتها كنا عند نادية لطفى".

Advertisements

وأضافت: "مبسوطة جدا من نشاطى الفنى والأدبى والإذاعى، اللى قدمته لجمهورى، فكنت بوافق على الأدوار اللى تعجبنى، وكنت برفض الأدوار الهايفة.. مش هاجى ألبخ فى آخر أيامى" .