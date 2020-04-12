"والدها كان تلميذا للكاتب إحسان عبدالقدوس وكرمت من الرئيس السيسي".. معلومات عن إسعاد يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل اليوم الفنانة إسعاد يونس بعيد ميلادها الـ70، إذ إنها من مواليد 12 أبريل 1950.



ونرصد لكم في هذا التقرير بعض المعلومات والحكايات عنها..

- تخرجت في معهد الإرشاد السياحي.

-بدأت حياتها بالعمل في إذاعة البرنامج الأوروبي ثم الشرق الأوسط.

-تزوجت من الفنان نبيل الهجرسي، ما اتاح لها فرصة التعرف على سمير غانم، لتبدأ انطلاقتها في عالم الفن بشكل أكبر بعد أن كانت قد شاركت في عدة أفلام بأدوار صغيرة منها: "أنا وابنتي والحب، وانتهى الحب، الملكة وأنا".



- تعاونت مع سمير غانم في حكاية ميزو، الذي حقق نجاحا كبيرا.

- من أشهر المسرحيات التي قدمتها مسرحية الدخول بالملابس الرسمية عام 1979.

- قدمت حوالي 100 عمل خلال مشوارها الفني.

- آخر أعمالها كان مسلسل يا رجال العالم اتحدوا.

- قدمت بعده عدة أعمال ظهرت فيها كضيف شرف: "أيام السادات، زهايمر، عمارة يعقويبان، لهفة".

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- هي مؤلفة مسلسل وفيلم بكيزة وزغلول.

-في 2011 قدم محمد سعد فيلم تك تك بوم، وكان من فكرتها، وتولى سعد كتابة السيناريو والحوار.

-أنتجت ووزعت عشرات الأفلام من خلال الشركة العربية منها: "زهايمر، رسائل البحر، سهر الليالي، واحد من الناس"، وغيرها.

-تواصل تقديم برنامج صاحبة السعادة، الذي ما زال يحقق نجاحا كبيرا.

-لديها ابنة من الفنان نبيل الهجرسي اسمها نورهان.

-متزوجة من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، الذي تزوج فيما بعد من الفنانة شريهان، وأنجبت منه ابنها عمر.

-ظلت لفترة طويلة تكتب مقالات صحفية بإحدى الصحف الخاصة، كما ألفت أكثر من كتاب منها "زي ما بقولك كده، مذكرات نور المذعورة، حلم الحريم كلهم، المتسولون"، وغيرها، كما قدمت عدة برامج من خلال الراديو 9090

-كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي في يوم المرأة العالمي.



-والدتها الفنانة كوكب صادق وخالتها الفنانة بديعة صادق، والدها كان طيارا، ومن الضباط الأحرار، وعمل صحفيا في مؤسسة روزاليوسف، وكان تلميذا للكاتب إحسان عبد القدوس.

-لإسعاد يونس شقيقتان هما أحلام يونس، التي ترأست أكاديمية الفنون، والمطربة المعتزلة إيمان يونس.