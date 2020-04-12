محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الفنانة هالة صدقي أنها انتهت من تصوير 40% من دورها في مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل وشيرين رضا، وتأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.
وأوضحت لـ"الخليج 365" أن السبب الأول لتحمسها للعمل هو وجود مريم نعوم ومريم أبو عوف، فإنهما مثلتا الإغراء بالنسبة لها لقبول المشاركة في العمل، أما السبب الثاني هو أن الشخصية التي أقوم بتجسيدها جديدة بالنسبة لي.
وعن كواليس التعامل فيما بينها وبين شيرين رضا وأمينة خليل، قالت: "كواليس التعامل معهما جميلة بالفعل، ونحن نقضي وقتا رائعا سويا، فالمخرجة مريم أبو عوف صنعت لنا أجواءَ لطيفة للغاية خلال العمل".
وبشأن ما إذا كان العمل سيلحق بالموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، أضافت: "نسأل الله تسهيل الأمور ونستطيع اللحاق".
وأشارت إلى أنها تلتزم بالتعليمات الاحترازية، مضيفة: "لا أخرج من منزلي إلا لشراء الاحتياجات الضرورية للبيت، و8بالنسبة للتصوير هم يقومون بتعقيم المكان وأخذ الاحتياطات اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر هاله صدقى عن لحاق "ليه لأ" برمضان: "نسأل الله تسهيل الأمور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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