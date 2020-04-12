تراند اليوم : والدتها من أبلغت عنها.. مفاجآت صادمة في قضية ضبط فنان وفنانة بشقة في دبي

فجر الصحفي الكويتي، أبو طلال الحمراني، مفاجآت صادمة في القضية التي كشف عنها أمس، بضبط أحد مشاهير السوشيال ميديا وفنانة و"فاشينيستا" شابة، داخل شقته في دبي من قبل الأمن، حيث أقام سهرة "حشيش"، مشيرًا إلى أن والد ووالدة الفتاة كانا على علم بالعلاقة ووالدتها من أبلغات الأمن عنهما.وقال «الحمراني» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :« المشهور يملك أموال وكان أصلا هدف من عائلة الفاشينيستا السورية وأسرتها وكانوا على علم بعلاقتها به بهدف الإيقاع به ليتزوجها، لكن الحبيب ما عنده أي ميول … للزواج فقرروا أن يورطوه بقضية يكشفوا للعالم تورطه مع بنتهم».وتابع الصحفي الكويتي المتخصص في قضايا الحوادث والجريمة :« والد ووالدة الفاشينيستا القاصر على علم بقصة الحشيش والذي تعلمته ابنتهم من المشهور واتفقوا معها على إبلاغهم بموعد زيارتها لشقة المشهور، وإبلاغهم لحظة دخولهم بحالة غير طبيعية، حيث قامت والدة الفاشينيستا بالإبلاغ عن الشقة وقصة توريط المشهور ابنتها القاصر».وأضاف :« بالفعل تم مداهمة الشقة وضبط الشباب الثلاثة والفاشينيستا وتم إحالتهم للتحقيق حيث تم اعتبار الفاشينيستا القاصر ضحية استدراج من قبل المشهور وتم الإفراج عنها بالإضافة إلى ولد خالة المشهور وصديقه واستمر احتجاز المشهور بأمر النيابة على ذمة التحقيق!».وأوضح أن :« المشهور يواجه الأن قضية حيازة وتعاطي المخدرات بالإضافة إلى تهمة خطف قاصر “الفاشينيستا” عن طريق الحيلة».

وكان الصحفي الكويتي ، قال في عدة تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تبون الصدمة.. بعد قليل ممثلة مشهورة معاهم رجل يصفع الوجه".

وتابع ": بإعترافات المشهور والذي لايزال محتجز لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش رجل يصفع الوجه.. انتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!".

وأضاف الصحفي الكويتي :" الشئ المضحك هو تبرير مشهور الحشيش والفاشينيستا وابن خالته وصديقهم سبب تعاطيهم للحشيش هو أن لديهم أعمال تصوير كثيره وبحاجه إلا طاقه رجل يصفع الوجه.. طبعا الحشيش برعاية شقيق المشهور الأكبر....ونعم الأخ".

واستطرد بالقول :" الغريب ان الفاشينيستا المحششه عمرها 17 سنه وشوي وهذي المره الثالثة التي يتم ضبطها بمكان مشبوه وأبوها الخروف ينزل قصايد يشتم ويسوي نفسه رجال رجل يصفع الوجه".

واختتم :" كيف تم القبض على المشهور والفاشينيستا بجلسة الحشيش ؟؟.. صدمة ماتتوقعونها بس لازم أتأكد منها إلى بكره لأن مصادر صدعوا من اتصالاتي رجل يصفع الوجه".

وأضاف: تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية، ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة لم تبلغ السن القانوني بالإضافة إلى صديقهم، وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل أسبوع ما عدا المشهور صاحب الشقة لايزال محتجز لدى السلطات الأمنية.

وتابع: حاليا وقبل أيام قليلة قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام، أما المشهور المحتجز يظهر بالسناب عن طريق شقيقه الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لاينتبه المتابعين سبب اختفائه عن الظهور.

