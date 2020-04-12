تراند اليوم : فيديو| كورونا يضرب أسرة "راغب علامة"

كشف المطرب اللبناني، راغب علامة عن إصابة ابنة شقيقته المقيمة في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، لكنه أكد أنها عالجت نفسها بنفسها ولم تذهب إلى المستشفى.

وكتب علامة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "ميرفت ابنة شقيقتي، تعيش في أميركا في ولاية ميسوري، أصيبت بفيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول إلى المستشفى".

وأضاف: "أمريكا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالفيروس الى المستشفى، وطببت نفسها بنفسها. نشرت تجربتها ونصائحها بعد ٣ أسابيع من المعاناة، الحمدلله عالسلامة حبيبتي مارو".

وتوجه علامة في مقطع مصور برسالة مطمئنة قال فيها "إن شاء الله كورونا ستزول، لا تنسوا المطالبة بحقوقكم من الطبقة السياسيّة، إذا نسينا ثورة ١٧ تشرين وحقوق المواطن، على الدنيا السلام، أؤيّد الناس الحقيقيين، وليس زعران الشوارع صنيعة الطبقة السياسيّة لتخرّب مطالب الناس".

وأهدى علامة أغنية إلى الطواقم الطبيبة المشاركة في عمليات الإنقاذ، بعنوان "إنتو أملنا" ععر من خلالها عن التقدير والامتنان لعمل الطواقم الطبية وقوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر التي تحارب فيروس كورونا.

