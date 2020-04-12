تراند اليوم : الفنان أحمد فهمي يشتم زميله الفنان: الجلوس مع الكلاب أفضل من الجلوس معك

دخل الفنان المصري أحمد فهمي في صدام مع فنان شهير ، موجها له أبشع درجات الإهانة.

و أثار الفنان أحمد فهمي موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقاطع تخصه أثناء جلوسه مع كلابه.

وعلق "فهمي" على المقطع قائلا: معلش انا اسف مش هقدر ارد عليك دلوقتى عشان قاعد مع ناس اهم منك بكتير.

وكان فهمي أكد أنه نصح زوجته هنا الزاهد بعدم العمل مع الفنان محمد رمضان ، مشيرا إلى أنه يرفض أيضا العمل معه لاختلاف أفكارهما الفنية.

وحتى الآن لا يُعرف من الشخص الذي كان يقصده أحمد فهمي في تغريدته مما فتح الأبواب للكثير من الجدل.

