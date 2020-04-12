فن ومشاهير

تراند اليوم : الفنان أحمد فهمي يشتم زميله الفنان: الجلوس مع الكلاب أفضل من الجلوس معك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دخل الفنان المصري أحمد فهمي في صدام مع فنان شهير ، موجها له أبشع درجات الإهانة.

و أثار الفنان أحمد فهمي موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقاطع تخصه أثناء جلوسه مع كلابه.

وعلق "فهمي" على المقطع قائلا: معلش انا اسف مش هقدر ارد عليك دلوقتى عشان قاعد مع ناس اهم منك بكتير.

وكان فهمي أكد أنه نصح زوجته هنا الزاهد بعدم العمل مع الفنان محمد رمضان ، مشيرا إلى أنه يرفض أيضا العمل معه لاختلاف أفكارهما الفنية.

وحتى الآن لا يُعرف من الشخص الذي كان يقصده أحمد فهمي في تغريدته مما فتح الأبواب للكثير من الجدل.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا