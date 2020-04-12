تراند اليوم : إعلامي مصري: "مشهد قاتل" في جنازة والد نجم "مسرح مصر"

شن الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، هجومًا لاذعًا على الممثل علي ربيع بسبب الحشود التي شاركت في جنازة والده، فيما وصفه بــ "المشهد القاتل"، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.

وقال الإبراشي عبر برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصري، إن كل من توفي له عزيز سيرغب بالتأكيد في تكريمه بجنازة وعزاء يليقان به، لكن مع المحن والأوبئة لا يجوز أن نؤذي صحة المواطنين، كما حدث في تلك الجنازة على سبيل المثال، بدعوى التمسك بالتقاليد الاجتماعية.

وأشار إلى أن من بين الحلول الممكنة إعلان أهل الميت أن العزاء سيقتصر على أعضاء الأسرة وبعض أحبائه، وأنهم متأكدون من أن الجميع يشاطرونهم الأحزان، لكن مشاركة الأحزان لا تكون بالتواجد القاتل.

وتوفى والد نجم "مسرح مصر" في مدينة الإسماعيلية الجمعة، وتم دفنه في مقابر العائلة هناك، حيث أظهر فيديو متداول للجنازة حشودًا كبيرة أثناء تشييعه على الرغم من التحذيرات الصحية من ضرورة التجمعات.



