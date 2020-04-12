تراند اليوم : فنانة شهيرة تهاجم زميلتها: ليست بها أنوثة وجسدها مثل الرجال



شنت فنانة شهيرة هجومًا حادًا لم يخل من السخرية، ضد زميلتها الفنانة، بسبب مشهد جريء في عمل فني قدمته مؤخرًا، مشيرة إلى انها ليست بها أنوثة مشبهة جسدها بأنه مثل جسد الرجل.

وفي غطار التقييم والنقد، انتقدت الممثلة التركية «توبا بويوكستون» زميلاتها الممثلات اللواتي ظهرن بمشاهد جريئة في أعمالهن، الأمر الذي استفز الممثلة التركية «جانسو ديري»، التي ردّت بطريقة غير محببة قائلة إن «توبا» جسدها كجسد الرجال، ما اغضب عدد كبير من الجمهور.

لكن «جانسو» أدركت خطأها وعادت واعتذرت من توبا، مشيرة الى انها تمتلك جسدا جميلا، طالبة منها السماح.

الجدير ذكره ان جانسو ديري فشلت فشلا ذريعا مؤخرا بمسلسلها "فرحات وشيرين" الذي توقّف بسبب عدم استطاعته جذب الجمهور، وكانت جانسو قد بنت عليه في السابق آمال كبيرة.



