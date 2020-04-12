بكلمات مؤثرة .. محمد عاطف ينعي الملحن خالد عادل

نعى الشاعر محمد عاطف، الملحن خالد عادل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعرب عاطف عن حزنه قائلًا: اخويا وصديقى وحبيبى Advertisements الملحن خالد عادل فى ذمة الرحمن ..الله يرحمك ويكرم مثواك يا خالد .. مش مصدق ان انا بكتب كده بس اللى مصبرنى انك اكيد مستريح دلوقت .. مش هنساك يا حبيبى ونتقابل على خير باذن الله. الملحن خالد عادل فى ذمة الرحمن ..الله يرحمك ويكرم مثواك يا خالد .. مش مصدق ان انا بكتب كده بس اللى مصبرنى انك اكيد مستريح دلوقت .. مش هنساك يا حبيبى ونتقابل على خير باذن الله. يذكر أن الملحن خالد عادل توفي منذ قليل بعض صراع طويل مع المرض، حيث تعرض إلى وعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى مستشفى، لكي يلفظ آخر أنفاسه بها.

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